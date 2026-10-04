Las esculturas que durante décadas formaron parte del antiguo Molino de Santa Clara comienzan a retornar al Centro Histórico de Lima. La Gerencia de Prolima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, desarrolla un proyecto para restituir las 18 obras que originalmente decoraron la fachada del inmueble ubicado en Barrios Altos.

Hasta el momento, los especialistas han elaborado réplicas de 11 esculturas y la comuna adquirió una de las piezas originales, que permanecía en manos de un propietario privado.

Prolima elaboró réplicas de once esculturas

Las reproducciones fueron realizadas en fibra de vidrio a partir de moldes obtenidos de las esculturas originales que actualmente forman parte de diferentes colecciones.

Cuatro de esas piezas son conservadas por la antigua colección de la Biblioteca Nacional del Perú, otras cuatro se encuentran en el Museo de Arte Italiano, dos en el Museo Pedro de Osma y una en la Casa del Mayorazgo.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, explicó que las réplicas están siendo instaladas temporalmente en espacios públicos del Centro Histórico para volver a acercar estas obras a vecinos y visitantes.

“Hemos colocado las réplicas en distintos espacios públicos del Centro Histórico para que la ciudadanía y los visitantes se puedan familiarizar nuevamente con estas obras, que no están en el molino desde la década del cuarenta”, señaló.

¿Qué esculturas del Molino de Santa Clara ya fueron reproducidas?

Hasta ahora se han elaborado e instalado reproducciones de personajes históricos como Dante Alighieri, Rafael Sanzio, Galileo Galilei, Miguel Ángel Buonarroti, Vittorio Alfieri, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón, Nicolás Maquiavelo y Diógenes de Sinope.

A estas piezas se sumarán próximamente las esculturas del conde de Cavour y Víctor Manuel II.

El objetivo final es que las réplicas regresen a los espacios que ocuparon originalmente en la fachada del Molino de Santa Clara, una vez que se concrete la restauración integral del edificio.

Molino de Santa Clara tendría casi cuatro siglos de historia

El histórico molino habría sido construido entre 1574 y 1635. Sin embargo, las esculturas fueron incorporadas recién a mediados del siglo XIX.

Se trataba de un conjunto de 18 figuras de mármol de Carrara, importadas desde Florencia, Italia, por encargo de Luigi Rainusso, empresario genovés y propietario del establecimiento.

El Molino de Santa Clara utilizaba la fuerza del canal de Huatica para desarrollar sus actividades y alcanzó uno de sus principales periodos de funcionamiento entre 1868 y 1888.

Tras la muerte de Rainusso y el progresivo deterioro del inmueble, las esculturas comenzaron a ser vendidas a diferentes compradores desde la década de 1940.

Municipalidad recupera escultura original de Alessandro Volta

Como parte del proyecto, la Municipalidad de Lima adquirió recientemente la escultura original del físico italiano Alessandro Volta, que permanecía bajo propiedad privada.

La pieza pesa aproximadamente 700 kilos, mide 2 metros de altura y ya fue trasladada nuevamente al Centro Histórico.

Actualmente se encuentra instalada en el hall de la Casa de Correos y Telégrafos, espacio donde también está prevista la colocación de las réplicas del conde de Cavour y Víctor Manuel II.

Prolima busca seis esculturas que aún no han sido ubicadas

El proyecto todavía tiene piezas pendientes de recuperar. Prolima continúa investigando el paradero de seis esculturas que formaron parte de la fachada del molino.

La institución también busca identificar otras obras que estuvieron ubicadas en los ambientes interiores del inmueble.

Según Bogdanovich, el objetivo de largo plazo es restaurar completamente el Molino de Santa Clara y recuperar, mediante originales o réplicas, la composición escultórica que caracterizó su fachada durante el siglo XIX.