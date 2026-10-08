La poeta y ensayista canadiense Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, expresó su sorpresa tras conocer la decisión de la Academia Sueca. La escritora, de 76 años, se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia este jueves 8 de octubre.

En declaraciones a la cadena pública islandesa RÚV, Carson reaccionó con incredulidad ante el reconocimiento internacional a su trayectoria literaria.

“Locos. Creo que todos están locos (...) Bueno, ya sabes, es una locura”, manifestó la autora, quien reside parte del año en Islandia y también posee la ciudadanía de ese país.

Anne Carson estaba en Islandia cuando recibió la noticia

Según la Academia Sueca, la escritora se encontraba en Islandia, “escuchando el viento”, cuando fue informada de que había obtenido el Nobel de Literatura.

Su reacción llamó la atención después de varios años en los que su nombre había aparecido entre los posibles candidatos al premio.

Carson, nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, es reconocida por una trayectoria que combina poesía, ensayo, traducción y el estudio de la literatura clásica.

La autora también ha desarrollado una carrera académica como profesora de historia y griego antiguo en universidades como McGill, Michigan y Princeton.

¿Por qué Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026?

La Academia Sueca, institución encargada de elegir al ganador del Nobel de Literatura, reconoció a Carson por su capacidad para reinterpretar la tradición clásica mediante propuestas literarias contemporáneas.

La motivación oficial destaca su obra audaz e innovadora y la creación de nuevas formas de escritura a partir del diálogo con autores y textos de la Antigüedad.

A lo largo de su carrera, Carson ha utilizado mitos griegos, personajes históricos y referencias literarias para abordar temas como el amor, el deseo, la pérdida y la muerte.

El escritor Steve Sem-Sandberg, miembro de la Academia Sueca, destacó ante la Fundación Nobel la capacidad de la autora para conectar historias antiguas con experiencias actuales.

Según explicó, Carson traslada personajes y relatos clásicos a contextos modernos, una combinación que aporta una energía particular a su escritura.

Los libros más conocidos de Anne Carson

Entre las obras más destacadas de la nueva Nobel de Literatura figura Autobiografía de rojo, una novela en verso que reinterpreta el mito griego de Gerión.

También sobresale La belleza del marido, donde explora los conflictos de una relación matrimonial, y Eros, dulce y amargo, un estudio sobre el deseo a partir de la literatura clásica.

Otra de sus publicaciones más reconocidas es Nox, obra de 2010 dedicada a la memoria de su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en el año 2000.

El libro presenta un formato desplegable semejante a un acordeón y combina recuerdos, documentos familiares y referencias literarias para abordar el duelo.

Anne Carson y los premios que recibió antes del Nobel

Antes de obtener el Nobel de Literatura 2026, Carson ya había recibido diversos reconocimientos internacionales.

En 2001 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio T. S. Eliot, uno de los galardones de poesía más importantes del Reino Unido.

Posteriormente, obtuvo un premio PEN en 2010 por su trabajo como traductora y, en 2020, fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Este último reconocimiento destacó la originalidad de su producción literaria y su conocimiento de la tradición clásica.

Primer ministro de Canadá felicita a Anne Carson

El primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró el reconocimiento otorgado a Carson y lo calificó como un logro extraordinario y un motivo de orgullo para Canadá.

La escritora se suma a la lista de autores canadienses distinguidos por la Academia Sueca, entre ellos Alice Munro, quien recibió el Nobel de Literatura en 2013.

El anuncio del galardón a Carson forma parte de la temporada de los Premios Nobel 2026, que continuará este viernes 9 de octubre con el reconocimiento de la Paz.