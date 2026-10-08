El Teatro La Plaza estrenará el próximo 17 de octubre la obra “Sueño”, una propuesta escrita y dirigida por Josué Castañeda y Daniela Zea, que plantea una reflexión sobre los sacrificios, las decisiones y las contradicciones que pueden surgir al intentar alcanzar una meta personal o colectiva.

La producción, presentada con el apoyo de La Maldita Compañía, forma parte del cierre de la programación 2026 del espacio teatral ubicado en Larcomar, en el distrito limeño de Miraflores.

La puesta en escena combina humor, drama y fantasía para contar la historia de un grupo de artistas que deberá decidir cuánto está dispuesto a ceder para mantener vivo un proyecto compartido.

¿De qué trata la obra “Sueño”?

La historia comienza cuando una compañía de teatro que atraviesa una grave crisis económica recibe una oferta de financiamiento que podría evitar su desaparición.

Sin embargo, la propuesta tiene una condición: adaptar su obra a las exigencias de una industria que pretende decidir cómo debe contarse la historia.

Lo que inicialmente parece una oportunidad para salvar el proyecto termina enfrentando a sus integrantes con sus propias convicciones, lealtades e intereses personales.

Un bosque dentro del teatro y un grupo dividido

A medida que avanza la historia, un bosque comienza a crecer dentro del teatro, mientras las relaciones entre los miembros de la compañía se deterioran.

Los egos, las contradicciones y las diferencias personales empiezan a poner en riesgo los vínculos construidos durante años.

La obra utiliza esta situación para explorar el conflicto entre la necesidad de sobrevivir económicamente y el deseo de mantener la identidad artística de un proyecto.

Josué Castañeda y Daniela Zea dirigen “Sueño”

La dramaturgia y dirección están a cargo de Josué Castañeda y Daniela Zea, quienes plantean una reflexión sobre el significado del éxito y los límites de las concesiones personales.

“Hay momentos en los que aquello que soñamos empieza a enfrentarse con la realidad. ‘Sueño’ nace de preguntarnos qué significa realmente alcanzar el éxito y cuánto estamos dispuestos a ceder para conseguirlo”, señalan ambos directores.

Los creadores explican que, aunque la historia se desarrolla dentro de una compañía teatral, sus conflictos pueden trasladarse a otros ámbitos de la vida.

“Es una obra sobre el teatro, pero también sobre nosotros, sobre las comunidades que construimos y sobre lo que ocurre cuando tenemos que elegir entre sobrevivir o seguir siendo fieles a aquello que nos hizo soñar”, agregan.

¿Quiénes integran el elenco de “Sueño”?

La puesta en escena reúne a siete intérpretes que representan a los integrantes de la compañía teatral y sus diferentes conflictos.

El elenco está conformado por Diego Pérez, Carolay Rodríguez, Sebastián Ramos, Andrea Brissolese, Francesca Correa, Augusto Gutiérrez y Beatriz Ureta.

A través de sus personajes, la historia aborda las tensiones que surgen cuando las expectativas individuales comienzan a enfrentarse con los objetivos colectivos.

¿Cuándo se estrena “Sueño” y dónde comprar entradas?

La temporada comenzará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar, Miraflores.

Las funciones están programadas de miércoles a sábado a las 8:00 p.m., mientras que los domingos se realizarán a las 7:00 p.m.

Las entradas se encuentran en preventa a través de la plataforma Joinnus — entradas para “Sueño” y también pueden adquirirse en la boletería del teatro.

La propuesta invita al público a reflexionar sobre una pregunta central: ¿qué ocurre cuando cumplir un sueño empieza a costar aquello que le daba sentido?