Los actores María Grazia Gamarra y Óscar Yépez protagonizan una nueva versión de Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Lima, donde la temporada va hasta el 8 de noviembre.

La puesta en escena, producida por Éxodo Teatro y dirigida por Jean Pierre Gamarra, propone una lectura contemporánea de la tragedia escrita por William Shakespeare, con especial atención a la violencia, el destino y las consecuencias de las decisiones de sus personajes.

La obra se presenta de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

María Grazia Gamarra y Óscar Yépez interpretan a Julieta y Romeo

María Grazia Gamarra interpreta a Julieta, la joven Capuleto que se enamora de Romeo pese al enfrentamiento entre sus familias.

Su personaje forma parte de una historia marcada por las decisiones de los protagonistas y el conflicto que los rodea.

Óscar Yépez asume el papel de Romeo, integrante de la familia Montesco, cuyo vínculo con Julieta desencadena los acontecimientos centrales de la tragedia.

Ambos encabezan esta adaptación que busca ofrecer una perspectiva distinta del conocido relato de amor.

La historia sigue a dos jóvenes que se enamoran a primera vista a pesar de pertenecer a familias enfrentadas. Su decisión de casarse en secreto provoca una serie de acontecimientos que conducen a un desenlace trágico.

Una versión de Shakespeare centrada en la violencia y el destino

A diferencia de las interpretaciones que privilegian el romanticismo, esta producción de Romeo y Julieta coloca en primer plano la fatalidad y las tensiones sociales que rodean a los protagonistas.

La dirección de Jean Pierre Gamarra explora cómo la rivalidad entre los Montesco y los Capuleto condiciona las decisiones de los jóvenes amantes.

La propuesta también aborda temas como la violencia heredada, el deseo, la pérdida y la desesperanza, elementos presentes en la tragedia original de Shakespeare.

Según la presentación de la producción, el objetivo es mostrar cómo el entorno y las decisiones humanas pueden transformar una historia de amor en una tragedia.

¿Quiénes integran el elenco de Romeo y Julieta en Lima?

Además de María Grazia Gamarra y Óscar Yépez, el montaje reúne a otros intérpretes del teatro peruano.

Alonso Cano interpreta a Mercucio, mientras que Fernando Luque asume el papel de Teobaldo, personajes vinculados con el conflicto entre las familias.

El elenco también incluye a Amaranta Kun, en el papel de Cupido, y Sebastián Rubio, quien interpreta a Paris.

La dirección está a cargo de Jean Pierre Gamarra y la escenografía corresponde al artista italiano Lorenzo Albani.

Escenografía de Lorenzo Albani en el Teatro Municipal de Lima

Uno de los elementos destacados de esta producción es el trabajo escenográfico de Lorenzo Albani, quien regresa al Teatro Municipal de Lima para participar en el montaje.

La propuesta busca transformar el escenario en un espacio de carácter laberíntico, en consonancia con la atmósfera dramática de la obra.

El diseño acompaña una lectura de Romeo y Julieta en la que los personajes enfrentan un entorno marcado por el conflicto y las consecuencias de sus decisiones.

Esta colaboración forma parte de una producción que combina la interpretación de un clásico literario con recursos escénicos contemporáneos.

Éxodo Teatro continúa su trabajo con los clásicos

La nueva temporada se suma a los montajes de Éxodo Teatro dedicados a reinterpretar obras reconocidas de la dramaturgia universal.

La compañía y Jean Pierre Gamarra han presentado anteriormente títulos como La vida es sueño, Otelo y Hamlet.

En estas producciones, el grupo ha desarrollado aproximaciones contemporáneas a textos clásicos, buscando nuevas formas de relacionarlos con el público actual.

Con Romeo y Julieta, la compañía vuelve a abordar una tragedia de Shakespeare, esta vez desde una perspectiva centrada en las rivalidades familiares y la violencia.

Romeo y Julieta en Lima: fechas, horarios y dónde comprar entradas

La temporada de Romeo y Julieta hasta el 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el jirón Ica 377, Cercado de Lima.

Las funciones se realizan los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m., mientras que los domingos comienzan a las 7:00 p.m.

La obra tiene una duración aproximada de dos horas y está recomendada para espectadores mayores de 12 años.

Las entradas se comercializan a través de Passline. El comunicado no precisa los precios de las localidades, por lo que se recomienda consultar la plataforma antes de asistir.