La empresa Hidroeléctrica América, vinculada al empresario Zhihua Yang, solicitó una prórroga al Estado pocos días antes de la reunión no registrada que este sostuvo con el presidente José Jerí en un chifa del Cercado de Lima, según reveló una investigación periodística de “Punto Final”.

El caso ha puesto bajo cuestionamiento los encuentros clandestinos o extraprotocolares del mandatario y sus reiteradas explicaciones ante el Congreso, donde negó conocer las actividades empresariales de Zhihua Yang más allá de su condición de dueño de un restaurante.

Ante la Comisión de Fiscalización, el presidente José Jerí sostuvo que no existía ninguna gestión vigente entre el empresario y el Estado durante su gobierno y que el proyecto hidroeléctrico en Abancay no había tenido movimientos recientes.

Sin embargo, el informe periodístico mostró documentos oficiales que contradicen esta versión: el 23 de diciembre de 2025, la empresa de Yang solicitó al Ministerio de Energía y Minas postergar el inicio de operaciones de su central hidroeléctrica del río Pachachaca hasta junio de 2029, trámite presentado apenas tres días antes del encuentro en el chifa, ocurrido el 26 de diciembre.

El dominical señala que de aprobarse la prórroga, la empresa evitaría perder la concesión y una garantía equivalente al 1% de la inversión comprometida, unos 244 mil dólares.

La decisión final recae en el Poder Ejecutivo, encabezado por el propio José Jerí. Mientras el mandatario y el empresario niegan irregularidades, el caso ya motivó investigaciones del Ministerio Público, mociones de censura y una solicitud de vacancia en el Congreso.