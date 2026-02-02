Este lunes los ministros de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, y del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, comparecerán desde las 2:00 p.m. ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Ambos funcionarios deberán esclarecer su participación en las reuniones no oficiales que sostuvo el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, en el marco del caso denominado ‘Chifagate’.

La citación fue aprobada durante la sesión del pasado 26 de enero por el grupo parlamentario que preside Elvis Vergara de Acción Popular, que continúa con las indagaciones sobre los encuentros extraoficiales llevados a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Ministros deberán esclarecer vínculos con empresario chino

El caso que desató la primera crisis política en el gobierno de José Jerí mantiene su curso en el Poder Legislativo. Los ministros de Estado tendrán que explicar su participación directa e indirecta en las citas no oficiales que tuvieron lugar en un chifa ubicado en San Borja y en el Market Capón del Centro de Lima.

Vicente Tiburcio se sentará en el banquillo de los acusados después de haber admitido públicamente que formó parte de la comitiva que acompañó al mandatario en el chifa del empresario chino. “No ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo”, declaró el 22 de enero en su defensa.

Cámaras de seguridad captaron al presidente José Jerí presuntamente acompañado del ministro Vicente Tiburcio ingresando al chifa de Zhihua Yang.

Por su parte, Luis Bravo de la Cruz deberá brindar detalles específicos sobre la concesión definitiva otorgada para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables en el proyecto ‘Central Hidroeléctrica Pachachaca 2’, ubicado en la provincia de Andahuaylas, región de Apurímac.

Investigarán concesión a empresa de Zhihua Yang

Es importante precisar que la empresa a cargo de dicho proyecto responde al nombre de Hidroeléctrica América S.A.C., cuya propiedad corresponde al empresario Zhihua Yang, el mismo que protagonizó los encuentros extraoficiales con el presidente Jerí.

De conformidad con el artículo 84 del Reglamento del Congreso de la República, el ministro de Energía y Minas deberá explicar la situación actual de la concesión y determinar si su origen se ajustó a los estándares exigidos por la normativa vigente.

La Comisión de Fiscalización busca establecer si existió algún tipo de favorecimiento en el otorgamiento de esta concesión hidroeléctrica, considerando los encuentros privados entre el mandatario y el empresario beneficiado.

Presidente autorizó levantamiento de secreto de comunicaciones

El pasado 30 de enero, el presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, para brindar pormenores de los encuentros que han puesto en tela de juicio su credibilidad ante la clase política y la opinión pública.

La diligencia fiscal se basó en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2025, que declaró improcedente una solicitud de aclaración presentada por la entonces presidenta Dina Boluarte respecto a los alcances de la inmunidad presidencial.

De acuerdo con el fallo del máximo intérprete de la Constitución, el Ministerio Público puede recabar información y documentos del presidente de turno en un máximo de dos oportunidades, buscando evitar la desnaturalización de sus funciones y la perturbación al mandato presidencial.

Las declaraciones de este lunes ante la Comisión de Fiscalización serán clave para determinar si hubo irregularidades en las concesiones otorgadas y el rol que jugaron ambos ministros en los encuentros extraoficiales. El caso mantiene en expectativa al país ante la posibilidad de una vacancia presidencial.