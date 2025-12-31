El presidente José Jerí arribó la madrugada de este martes a Cusco acompañado del primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y de los ministros de Comercio Exterior y Turismo y de Transportes y Comunicaciones, Teresa Mera y Aldo Prieto; para supervisar y reforzar las acciones de atención a los heridos y a los turistas varados tras el accidente ferroviario en la ruta hacia Machu Picchu.

Asimismo, el jefe de Estado se reunió con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, para conocer de manera directa y oficial sobre la tragedia ocurrida.

El presidente de la república, José Jeri, junto al jefe del Gabinete Ministerial y los ministros de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), llegaron a #Cusco para supervisar y reforzar el despliegue de atención que ya se viene realizando… pic.twitter.com/EHYqt1YiyZ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 31, 2025

Posteriormente, se trasladaron a los hospitales y clínicas donde vienen siendo atendidos los turistas afectados, en su mayoría procedentes de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, Colombia, China, Taiwán, Japón y Polonia, además de ciudadanos peruanos de distintas regiones del país.

Continuando con las acciones de atención y seguimiento a la emergencia, el presidente de la república, José Jerí, realizó visitas a clínicas en la región #Cusco para conocer el estado de salud de las personas heridas tras el accidente ferroviario. Durante su recorrido, recibió… pic.twitter.com/wm9exZzOSw — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 31, 2025

Ante el elevado número de ciudadanos extranjeros heridos y varados, el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, se trasladó igualmente a Cusco para supervisar las coordinaciones de la Oficina Desconcentrada de la Cancillería con los consulados acreditados en el país, a fin de atender la situación de los ciudadanos extranjeros afectados y garantizar la correspondiente asistencia consular. También, se habilitó el número de emergencia 979 257 398 para brindar información sobre los ciudadanos extranjeros vulnerados.

#NoticiasTorreTagle | El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, se desplazó a Cusco para monitorear las acciones que la Cancillería viene desplegando tras el choque de trenes ocurrido ayer. Desde esa ciudad, la Oficina Desconcentrada de la Cancillería viene… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 31, 2025

La tarde del último martes 30 de diciembre, un choque frontal de trenes, dejó como saldo al menos 20 pasajeros heridos, según las primeras informaciones.

El accidente ocurrió a la altura del sector Pampacahua de la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu.

En el lugar dos trenes de las empresas Perurail e Inka Rail, colisionaron por causas que son materia de investigación.