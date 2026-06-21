Cifras consolidan victoria de Keiko al 99.68% escrutado

Al 99.6880% de actas contabilizadas de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, la candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, mantiene su ventaja de 40,700 votos sobre su contendor, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP).

Conteo

Al cierre de esta nota, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de un total de 92,477 actas contabilizadas, la lideresa fujimorista acumulaba 9’188,410 votos, equivalentes al 50.111 % de los votos válidos.

En tanto, su contendiente, el congresista de JP registraba 9’147,710 votos, lo que representa el 49.889 %.

Asimismo, permanecen 289 actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), lo que equivaldría a aproximadamente 70 mil votos por procesar. En ese grupo, Keiko mantendrá la tendencia y hasta podría ampliar su ventaja, lo que la convierte en virtual presidenta electa de la república.

Recuento

Sobre el conteo de votos pendiente, de acuerdo con el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), figuran quince audiencias públicas programadas para el tratamiento de actas observadas.

Para este lunes 22 de junio se han programado diez audiencias, de las cuales seis corresponden al JEE de Trujillo. Se trata de las mesas de sufragio Nro. 032367, 027910, 028369, 027790, 027523 y 027794.

Las restantes corresponden a tres mesas del colegiado de Lima Este 1: 038790, 037315 y 037584; y una de Cusco: 016140.

Para el martes se programaron, a su vez, cinco audiencias del JEE de Lima Centro 1: 036768, 036870, 036255, 036269 y 036711, correspondientes a mesas de Lima y Ventanilla.

Todas las audiencias de recuento de votos son públicas y se transmiten en vivo a través de sus canales digitales.

Cabe mencionar que en la página web del JNE figuran tres audiencias públicas pendientes, además de 170 ya realizadas.