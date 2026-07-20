Un sismo de magnitud 5.1 sacudió el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca (Junín). De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 9:24 de la noche del último sábado y le siguieron por lo menos 12 réplicas.

El movimiento telúrico dejó viviendas colapsadas, decenas de heridos y varias personas fallecidas en la zona.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0469

Fecha y Hora Local: 18/07/2026 21:41:37

Magnitud: 3.7

Profundidad: 18km

Latitud: -12.17

Longitud: -75.35

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/XB6y09xjHO — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 19, 2026

Estragos

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó cinco personas fallecidas y 32 heridos, de los cuales seis permanecen hospitalizados y 26 recibieron el alta médica.

El organismo técnico identificó a las víctimas mortales como Marino Barreto Munive, de 72 años; Adelia Nestares Muñico, de 73 años; Hilda Gloria Bautista Pérez de Munive; un menor de iniciales O.U.J.L., de 17 años; y Juan Eduardo Saldívar Jave, de 68 años.

Evaluación de daños elaborado por Indeci tras el sismo en Junín.

Asimismo, el Indeci registra 52 viviendas destruidas, tres establecimientos de salud afectados y tres instituciones educativas con daños estructurales, según su último reporte actualizado a la 5:20 de la tarde de ayer.

Incluso, el Ministerio de Salud (Minsa) precisó que el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen sufrió fisuras en el área de cuidados intensivos pediátricos, y que el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el puesto de salud de Chupuro también registraron afectaciones.

Para atender la emergencia, movilizó 34 trabajadores sanitarios, 36 brigadistas, 24 ambulancias y tres puestos médicos de avanzada.

Por su parte, el gobernador regional de Junín, Sósimo Cárdenas, brindó un balance preliminar desde el centro poblado de Pumpunya, la zona con mayores daños.

“Se han registrado, hasta el momento, prácticamente 48 casas totalmente colapsadas, más de 250 familias damnificadas hasta el momento, preliminarmente”, manifestó a TV Perú Noticias.

Respuesta

El Ministerio de Defensa (Mindef) desplegó la madruga de ayer a más de 30 integrantes de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres con el fin de reforzar labores de búsqueda y rescate; así como la remoción de escombros.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, llegó al anexo de Pumpunya aproximadamente a las 10:00 de la mañana, junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, y a otras autoridades para recorrer las zonas afectadas.

El premier informó que la evaluación de daños que realiza el @indeciperu permitirá sustentar la declaratoria de emergencia y la entrega de bonos para las familias damnificadas, como parte de la respuesta integral del Gobierno frente a esta emergencia. 🇵🇪 pic.twitter.com/7hn4y55dzk — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 19, 2026

Arroyo explicó los mecanismos de ayuda previstos para los damnificados por parte del Ministerio de Vivienda.

“Los bonos son para dar dos tipos de acciones (...) alquiler por dos años y otro tipo de bono para habilitar una vivienda”, detalló a RPP.

El premier también anunció que se declarará en estado de emergencia a Pumpunya y otras áreas perjudicadas.

“Ya se dispuso (...) hacer todo, la documentación para declarar estado de emergencia este lugar para dinamizar todos los apoyos sociales que se tiene que dar”, aseguró.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no oficializó tal medida.

Por su parte, el presidente de la República José María Balcázar indicó que el Gobierno actúa con “rapidez”.

“Vamos a hacer un enlistado para poder socorrerles y darles la inmediata ayuda que ellos necesitan”, afirmó a Radio Nacional.

Consultado por si viajará al lugar de los hechos, Balcázar refirió que iría hoy.

“Mañana, creo, voy a ir. Quiero el informe, que me traen ahora de forma directa, para poder tomar más acciones”, respondió.