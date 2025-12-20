El presunto fraude en las elecciones internas de Acción Popular (AP) ha puesto en el mapa a Cinthia Pajuelo Chávez, presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) del partido de la Lampa y señalada como presunta autora de los hechos.

Como parte de la trama, se ha acusado al congresista Ilich López, que anunció que denunciará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por anular las elecciones internas de AP, sin embargo, lo cierto es que Pajuelo trabaja en una oficina que depende de él.

RELACIÓN. Para Julio Chávez, presidente de Acción Popular, la trama del fraude solo tiene una lógica.

“Esta señora (Pajuelo) no pudo actuar sola. Hay un audio en el que se menciona al congresista Ilich López, que es tercer vicepresidente. Además, Pajuelo trabaja en una oficina que él dirige”, indicó en Canal N.

De acuerdo con información revisada por Correo, el 13 de agosto de este año, se anunció que Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, se haría cargo de la Oficina de Calidad Legislativa (OCL).

La mencionada oficina asesora y asiste a las comisiones en análisis de costo-beneficio sobre proyectos de ley.

Cinthia Pajuelo ingresó a trabajar al Congreso en mayo del 2024 como auxiliar de la bancada Acción Popular con un sueldo de 3 639 soles en promedio.

Antes de obtener un cargo al interior de la bancada, en marzo de ese año, Pajuelo se reunió en el Congreso con los legisladores Carlos Alva y Darwin Espinoza.

Sin embargo, cuando Ilich López asumió la OCL, ella se unió al equipo.

Los reportes de Transparencia precisan que a partir de setiembre empezó a cobrar 4 799 soles.

“La señora Pajuelo no trabaja en mi despacho y no ha sido designada por mí en ningún cargo del Congreso”, fue la respuesta de López al ser consultado por Pajuelo.