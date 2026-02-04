Tras la anulación de la orden de prisión preventiva en su contra por el caso ‘Los Socios del Callao’, Ciro Castillo Rojo llegó hoy al Gobierno Regional del Callao con el objetivo de retomar sus funciones.

A pesar de que la investigación por organización criminal y colusión agravada sigue vigente, Castillo Rojo enfrentará el proceso en libertad.

Como se recuerda, el funcionario había acudido ayer, 3 de febrero, a las instalaciones del GORE Callao, pero no se le permitió el ingreso y tuvo que retirarse del lugar.

Por ahora, el político no se ha pronunciado ante la prensa, y aún no está confirmado si podrá ejercer plenamente sus funciones como gobernador.

#EnVivo



Ciro Castillo llegó a la sede del Gobierno Regional del Callao para intentar retomar sus funciones



— Canal N (@canalN_) February 4, 2026

Consejo Regional del Callao solicitó restitución de Ciro Castillo

El Consejo Regional del Callao difundió un comunicado oficial en el que exige la restitución de Ciro Castillo Rojo en el cargo de gobernador regional, en acatamiento de un mandato judicial, y solicitó la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Dicho pronunciamiento fue suscrito por el colegiado en pleno y ratifica un comunicado previo difundido el 2 de febrero de 2026, en el que el Consejo manifestó su respeto a las decisiones judiciales y al marco normativo vigente.

En el documento, el Consejo Regional pidió la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional para que se restablezcan los derechos que, según señala, le corresponden ejercer a Ciro Castillo Rojo Salas en su condición de gobernador regional.

En ese sentido, el colegiado rechazó y condenó los hechos que calificó como actitudes antidemocráticas e ilegales registradas en los últimos días en el Gobierno Regional del Callao.

El Consejo Regional ratificó su compromiso de seguir con los procesos de fiscalización a la gestión de Ciro Castillo Rojo Salas correspondientes al período 2023–2026, precisando que estas acciones también comprenden el tiempo en que la vicegobernadora asumió funciones, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Posteriormente, el comunicado aclara que el pronunciamiento no tiene motivaciones políticas ni personales, y que su objetivo es salvaguardar la institucionalidad del Gobierno Regional del Callao y del propio Consejo Regional.