Este martes, Ciro Castillo Rojo presentó una denuncia penal contra la gobernadora interina del Callao, Edita Vargas, por usurpación agravada, usurpación de funciones y resistencia a la autoridad, tras impedirle el ingreso a la sede para retomar sus funciones como gobernador del primer puerto.

De acuerdo con información de RPP, el funcionario presentó esta denuncia en la comisaría de Ingunza Valdivia, tanto contra Vargas como contra Marco Antonio Carrera Bedoya.

Según Castillo Rojo, una resolución de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia le autoriza a retomar el cargo de gobernador del Callao; sin embargo, afirma que le impidieron reincorporarse sin respaldo legal ni administrativo.

Consejo Regional del Callao solicitó restitución de Ciro Castillo

El Consejo Regional del Callao difundió un comunicado oficial en el que exige la restitución de Ciro Castillo Rojo en el cargo de gobernador regional, en acatamiento de un mandato judicial, y solicitó la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Dicho pronunciamiento fue suscrito por el colegiado en pleno y ratifica un comunicado previo difundido el 2 de febrero de 2026, en el que el Consejo manifestó su respeto a las decisiones judiciales y al marco normativo vigente.

En el documento, el Consejo Regional pidió la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional para que se restablezcan los derechos que, según señala, le corresponden ejercer a Ciro Castillo Rojo Salas en su condición de gobernador regional.

En ese sentido, el colegiado rechazó y condenó los hechos que calificó como actitudes antidemocráticas e ilegales registradas en los últimos días en el Gobierno Regional del Callao.

El Consejo Regional ratificó su compromiso de seguir con los procesos de fiscalización a la gestión de Ciro Castillo Rojo Salas correspondientes al período 2023–2026, precisando que estas acciones también comprenden el tiempo en que la vicegobernadora asumió funciones, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Posteriormente, el comunicado aclara que el pronunciamiento no tiene motivaciones políticas ni personales, y que su objetivo es salvaguardar la institucionalidad del Gobierno Regional del Callao y del propio Consejo Regional.

El Consejo Regional del Callao pidió la intervención del Ministerio Público y la PNP para restituir en el cargo al gobernador Ciro Castillo Rojo Salas, en cumplimiento de un mandato judicial



Ciro Castillo-Rojo trató de retomar su cargo sin éxito

El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo, intentó ingresar ayer a la sede del Gobierno Regional para retomar sus funciones.

“Ustedes siempre han estado conmigo y yo siempre voy a estar con ustedes. Vamos a hacer las cosas a la chalaca, cumpliendo la ley. No vamos a caer en provocaciones”, expresó a la prensa.

Castillo-Rojo había permanecido prófugo desde el 15 de diciembre de 2025.

Oposición

El funcionario, investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los socios del Callao”, permaneció más de una hora en los exteriores del edificio a la espera de un permiso que le permitiese ingresar.

Sin embargo, no recibió autorización del Consejo Regional.

Tras el impedimento, Humberto Abanto, el abogado de Castillo-Rojo, anunció que presentará una denuncia penal contra la gobernadora regional interina, Edita Vargas, y demás responsables.

“Vamos a tener que denunciar a ella y a los cómplices de este delito, que, además, es un delito de usurpación de funciones, violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional”, declaró.

Asimismo, señaló que tras la decisión del Poder Judicial (PJ), que anuló la prisión preventiva y dictó comparecencia con restricciones para su patrocinado, no hay base legal para que Vargas continúe como interina.

“La ley prevé una situación que se llama de pleno derecho. La aparición del titular elimina inmediatamente la suplencia. La ley no establece un plazo distinto de 180 días”, sostuvo.

Apoyo

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la decisión de anular la cárcel provisional de Castillo-Rojo.

“La imposición de medidas como la prisión preventiva no solo impacta la esfera personal del investigado, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática”, indicó.