El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, reapareció este lunes luego de permanecer no habido y se presentó en la sede del Gobierno Regional del Callao para anunciar que retomará sus funciones.

La reaparición ocurre tras la anulación de la prisión preventiva que pesaba en su contra en el marco del caso Los socios del Callao, investigación que continúa en curso.

Defensa afirma que no hay impedimento legal

El abogado del gobernador, Humberto Abanto, sostuvo que no existe ningún impedimento legal para que Castillo Rojo reasuma el cargo de inmediato.

Según indicó, la suplencia ejercida por la vicegobernadora regional debería cesar automáticamente tras la anulación de la medida judicial que mantenía alejado al titular del cargo.

Incertidumbre por requisitoria policial

No obstante, el retorno de Castillo Rojo podría verse comprometido debido a que la Policía Nacional del Perú habría señalado que aún figura una requisitoria vigente en los sistemas policiales.

Esta situación genera incertidumbre sobre su reincorporación efectiva y abre un nuevo escenario de tensión política y legal en la región.

Gobernadora interina se opone al retorno

La gobernadora regional interina del Callao, Edita Vargas, aseguró que no se permitirá que Castillo Rojo retome sus funciones sin una evaluación previa del Consejo Regional.

Vargas afirmó que el funcionario no se ausentó por licencia ni viaje, sino por un proceso judicial en curso, por lo que consideró que su eventual reincorporación debe analizarse desde los ámbitos penal, civil y administrativo.

Además, advirtió que permitir su ingreso al Gobierno Regional podría afectar las investigaciones relacionadas con el caso “Los socios del Callao”.

Posible escenario de tensión institucional

La autoridad regional interina informó que solicitó apoyo de la Policía Nacional ante la posibilidad de que Castillo Rojo intente ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional del Callao.

La situación mantiene en expectativa a la región, mientras se definen las acciones judiciales y políticas que determinarán si el gobernador podrá o no retomar formalmente sus funciones en las próximas horas.