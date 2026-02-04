Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, retomó sus labores y declaró sobre su ausencia de varios días, señalando que le hubiera gustado no tener que esperar tres días para reasumir el cargo.

En declaraciones a Canal N, Castillo dijo que su reincorporación se dio tras la suplencia de Edita Vargas durante su ausencia. Asimismo, indicó que esta situación se produjo en el marco de restricciones legales sobre las cuales solo pueden pronunciarse sus abogados.

Al ser consultado sobre la denuncia por presunta usurpación de funciones contra Edita Vargas, Castillo aseguró que el tema será gestionado por el estudio de abogados contratado y que cualquier eventual falta o delito será revisado por sus representantes legales.

El gobernador se abstuvo de pronunciarse respecto a las declaraciones de un extrabajador del GORE Callao, actualmente colaborador eficaz, que habría señalado presunto direccionamiento de contratos a proveedores.

De acuerdo con Castillo, no puede pronunciarse sobre ese asunto y se limita a lo informado previamente por sus abogados.