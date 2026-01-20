Desde la clandestinidad, el prófugo exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo, negó liderar la organización criminal “Los Socios del Callao”, investigada por direccionar contratos por 1.5 millones de soles.

El exfuncionario dio una entrevista a Día D desde un baño, que –aseguró– usa como escondite por temor a atentados. Calificó el proceso en su contra de “montaje político”.​

Castillo-Rojo sostuvo que es víctima de una concertación política vinculada a disputas internas en el Gobierno Regional del Callao y rechazó toda responsabilidad penal. También aseveró que optó por la clandestinidad debido a su delicado estado de salud, pues padece diabetes insulinodependiente, hipertensión y artrosis desde hace más de 30 años, por lo que una detención lo pondría en riesgo.​

Según la Fiscalía, su gestión habría fraccionado contratos para eludir licitaciones y direccionar más de 60 contrataciones, con un perjuicio aproximado de 1.5 millones de soles en contra del Estado. Finalmente, Castillo-Rojo dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia, negó conocer a los proveedores beneficiados y rechazó las versiones sobre una “caja chica” manejada por su entorno.