Ciro Gálvez: “Las elecciones del 2021 no se pueden realizar en una sola vuelta, no se aprovechen de la pandemia”.

El presidente del partido RUNA, Ciro Gálvez, mostró su desacuerdo ante algunas propuestas políticas que pretenden incorporar disposiciones transitorias especiales en la Constitución Política para las próximas elecciones generales del 2021, en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“No es posible que dicho proyecto propone que la proclamación del presidente de la República y los vicepresidentes se dé con un porcentaje del 40% de votos válidos, 10% menos de lo que se indica en la actualidad. Las elecciones generales del 2021 deben seguir desarrollándose en dos vueltas electorales, tal como lo establece la Constitución”, afirmó Gálvez.

El presidente del partido RUNA sostuvo que el Congreso de la República y el JNE deben esforzarse para que las elecciones del 2021 se realicen en los plazos establecidos por la ley y la Constitución. “No se debe romper el Estado de Derecho ni quebrar el sistema democrático de relevo de autoridades”, puntualizó.

La corrupción es la otra peste que ataca al país. De no darse las elecciones o que el Poder Ejecutivo intente aprovechar la conmoción generada por el COVID-19 para seguir manejando el país sería provocar la desunión de los peruanos y favorecer sus propios intereses.

No lucrar con el COVID-19

“En vez de ponerse a discutir prematuramente estos temas, deberían mostrar confianza de que los recursos están siendo adecuadamente utilizados en la lucha contra la peste del COVID-19”, indicó Gálvez.

“Debe haber transparencia total en los alcaldes, autoridades regionales, congresistas y en el propio Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, porque la corrupción en los funcionarios del Estado no permite al Perú luchar de manera efectiva contra la pandemia actual. No realizar las elecciones y no entregar el cargo significaría que algunos políticos tradicionales corruptos tienen la intención de seguir lucrando desde sus cargos con el pretexto del COVID-19”, enfatizó.

Ciro Gálvez, presidente del partido RUNA (Renacimiento Unido Nacional), recalcó que no se debe postergar las elecciones presidenciales del próximo año y espera que el presidente Martín Vizcarra entregue su cargo el 28 de julio del 2021, conforme declaró días atrás.