Para este lunes 22 de marzo,a las 8 de la mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso citó al presidente de la República, Francisco Sagasti, a fin de que responda por el caso “Vacunagate”.

El mandatario deberá participar en una audiencia en el marco de las denuncias constitucionales (423 y 427) contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), quienes se inocularon irregularmente la vacuna china Sinopharm.

RESPUESTA. De acuerdo al oficio enviado por Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), presidente de la subcomisión, el jefe de Estado deberá aclarar si es que conocía sobre la inoculación a la que accedió la excanciller Elizabeth Astete.

Como se recuerda, la extitular de Relaciones Exteriores informó a la subcomisión que Sagasti dio “el visto bueno” para su vacunación.

Además, el mandatario deberá precisar si tenía conocimiento sobre la inoculación que se realizó la exministra de Salud Pilar Mazzetti y el expresidente Martín Vizcarra.

“Otorgue su declaración para informar sobre el proceso de toma de conocimiento de la presunta vacunación de los denunciados, así como para confirmar o descartar la información brindada por la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez”, se indica en el documento enviado al Despacho Presidencial.

SOLICITUD. En diálogo con Correo, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez, sostuvo que la invitación a Sagasti se realizó a pedido del congresista delegado y quien investiga el caso, Jim Mamani (Nueva Constitución).

“Por ese motivo, se ha procedido a realizar la invitación. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de Palacio de Gobierno, esperamos tenerla en los próximos días”, afirmó el parlamentario.

MÁS CITAS. De otro lado, la subcomisión realizará hoy una audiencia en la que está citado Martín Vizcarra por el caso de la denuncia que realizó en contra del expresidente la exparlamentaria Yeni Vilcatoma.

El caso se remite al hecho de que cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones, en 2016 y 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no se desvinculó de la empresa C y M Vizcarra S. A. C., en la que fue gerente de operaciones.

La denuncia precisa que el moqueguano omitió dicha información en su declaracion jurada de intereses.

Fuentes allegadas al exjefe de Estado indicaron que este no participaría, pues en estos días su defensa ha estado enfocada en el pedido de prisión preventiva en su contra, rechazado anoche.

¿No va?

Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron que el presidente Francisco Sagasti no acudiría a la citación de la subcomisión.

