El partido Ciudadanos por el Perú de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, tiene entre sus candidatos a una persona que estuvo en prisión por ingresar el chip de un celular a un penal.

Se trata de Luis Guillermo Chanjan Ghio, quien intenta llegar a la Cámara de Senadores con el número 1 por la región San Martín.

Luis Guillermo Chanjan, candidato de Ciudadanos por el Perú, estuvo en prisión. (Foto: Difusión)

EL CASO

En diciembre de 2015, Chanjan Ghio fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por la comisión del delito contra la administración pública, en la figura de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación en centros de reclusión.

El abogado intentó ingresar el chip de un celular al centro penitenciario Pampas de Sananguillo, establecimiento donde tenía previsto entrevistarse con una interna para sus servicios como defensor.

El chip fue hallado en la billetera del abogado cuando el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo revisó.

Si bien el letrado aseguró que el chip era de su hijo menor, un peritaje mostró que el dispositivo estaba en blanco, no tenía información de llamadas entrantes o salientes.

Fue el juez Richard Rodríguez Alván quien ordenó la reclusión del abogado en el penal de Pampas de Sananguillo, un año de inhabilitación y el pago de una reparación civil de mil soles.

El abogado estuvo en prisión un año y cinco meses.

DESCARGOS

Consultado por Correo, Chanjan aseguró que el partido tiene conocimiento de la sentencia que cumplió.

“No tengo vergüenza, la población me conoce. Lo que si voy a aceptar es mi grado de negligencia. El chip era de mi hijo y yo lo guardo en mi billetera, admito mi negligencia, pero no he cometido un delito”, afirmó.

El abogado aseguró que el chip era de su hijo y que su sentencia obedece a represalias del Poder Judicial (PJ), porque días antes de los hechos había arrojado monedas en una sede del PJ en protesta por la detención de tres trabajadores de construcción civil.

“Yo postulo porque quiero renovar el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades que involucran al país. En el tiempo que estuve en prisión descubrí cómo ingresa la droga, los equipos celulares, lo he vivido por experiencia y conozco la realidad de los penales”, sostuvo.