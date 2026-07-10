La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que existe disposición para evaluar la recuperación de las relaciones diplomáticas con Perú luego de que la presidenta electa Keiko Fujimori expresara su intención de retomar el vínculo entre ambos países. La mandataria mexicana informó que solicitará a la Cancillería establecer contacto con el equipo que asumirá el próximo gobierno peruano para revisar las condiciones de un eventual acercamiento.

Sheinbaum consideró que México no fue el país que rompió las relaciones diplomáticas con Perú y destacó que la nueva administración peruana plantee una apertura al diálogo.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Estado mexicana indicó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, comunicarse con los representantes del próximo gobierno peruano. El objetivo será conocer las posiciones de ambas partes y definir cómo podría avanzarse en la recuperación de los canales diplomáticos.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos”, expresó.





Posición sobre el caso de Pedro Castillo

La presidenta mexicana sostuvo que la posición de su gobierno sobre la salida de Pedro Castillo del poder se mantiene sin cambios. Sheinbaum reiteró sus cuestionamientos sobre la detención del exmandatario peruano, ocurrida luego de que intentara disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Al referirse a ese episodio, explicó que México considera que la detención de Castillo fue arbitraria y señaló que esa postura seguirá formando parte de la posición oficial de su administración. Además, resaltó que un grupo de la Organización de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento sobre el caso y coincidió con esa evaluación.

Como se recuerda, Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025 después de que el Gobierno mexicano otorgara asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países mantienen suspendidos sus vínculos oficiales, aunque continúan participando en espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico. El eventual acercamiento dependerá de las conversaciones que se desarrollen entre las autoridades mexicanas y el equipo de la próxima administración peruana.