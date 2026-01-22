Además de deforestar bosques, la minería ilegal utiliza insumos químicos que los afectan. (Foto: Manuel Calloquispe)
Mediante el Decreto Legislativo 1695, publicado en El Peruano, el Poder Ejecutivo incorporó al Código Penal la figura de tráfico ilícito de recursos minerales.

La norma sanciona con prisión de 6 años a 9 años a quienes adquieren, venden, transportan o almacenan insumos químicos y maquinarias para actividades de minería ilegal.

El dispositivo, de la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior (Mininter), busca sancionar toda la cadena ilícita: explotación, transporte, acopio y exportación de minerales ilegales.

Además, restringe el principio de oportunidad en estos casos, mecanismo que permite evitar el proceso penal.

