Ex funcionarios, amigos y parientes de Pedro Castillo, todos ellos con investigaciones en la Fiscalía en diversos casos de corrupción, se presentaron a una reunión social en un centro campestre de Puente Piedra, contraviniendo disposiciones judiciales que les prohíbe contactarse entre sí.

Un reportaje de Cuarto Poder muestra que estas personas se agruparon hace unos días en el establecimiento La Matarina, aparentemente para reunir dinero y sufragar los gastos de defensa del ex presidente en prisión.

Una fotografía gigante de Pedro Castillo preside la fiesta. Un pariente leyó un mensaje del recluido: “Hombres y mujeres de lucha …. Desde aquí, desde mi prisión les digo, luchen, resistan,únanse y dejen de lado sus diferencias”.





INVESTIGADOS.





Participaron de la cita indebida Gian Marco Vásquez Gómez, sobrino de Castillo, investigado por los casos “Gabinete en la Sombra”, “Ascensos en la policía” y la ilegal “Licitación del Puente Tarata”.

También Franco Pomalaya, ex comunicador en Palacio de Gobierno (recordado por arrebatarle el micrófono a una reportera), incluido en el caso “asesores en la sobra”.

Gloria Castillo Terrones, hermana del ex mandatario; Vilma Vásquez Castillo (sobrina), hermana del prófugo Fray Vásquez Castillo.

Asimismo, Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario.

No faltó Abigabunda Tarazona, profesora y ex viceministra del gobierno. Tampoco Violeta Romero, ex asistente personal de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, visita infaltable en Barbadillo.

Asistió también Cledin Vásquez Castillo, hermano del prófugo Fray Vásquez Castillo. Sobre Cledin también hay registro fiscal. El ex asesor Salatiel Marrufo ha confesado que le entregó un millón y medio de soles para sobornar a jueces y lograr la libertad de su hermano Fray y de su primo Gian Marco. Según el colaborador eficaz, el dinero provenía de los pagos ilegales de Sada Goray.