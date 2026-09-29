El equipo técnico de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, encabezado por Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP), elaboró un predictamen que concluye que el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori no debe ser aprobado y enviado al archivo.

Precisamente, hoy inicia el debate sobre el tema en el mencionado grupo.

La presidenta Keiko Fujimori solicitó facultades el día 31 de agosto de 2026. (Foto: GEC)

DETALLES

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, los problemas planteados por el Gobierno de Fujimori en diferentes materias se caracterizan por ser estructurales, multidimensionales y de larga duración.

“La existencia de problemas públicos de gran complejidad no deriva automáticamente en que la solución sea entregar la facultad de legislar al Ejecutivo. No hay una lógica de implicación necesaria entre el diagnóstico y el otorgamiento de facultades”, reza el predictamen.

Además, se sostiene que debido al gran número de problemáticas que se planteó en el pedido de facultades, se dificulta identificar todos los actores y grupos de interés que pueden ser beneficiados o afectados con las medidas que se proyectan.

“El debate no solo consiste en abundar sobre la descripción de los problemas, ni la consistencia o certeza de los diagnósticos. Tampoco se centra en afirmar o negar la necesidad de reformas. El eje central es el análisis de las condiciones democrático – constitucionales que hacen razonable aprobar, o denegar, una delegación de facultades legislativas en las actuales circunstancias”, advierten.

#LOÚLTIMO El predictamen de la Comisión de Constitución concluye no dar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. pic.twitter.com/51yvElf1Do — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 28, 2026

TIEMPO

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados emitió una nota de prensa para informar que el grupo sesionará en dos fechas para evaluar el predictamen sobre el pedido de facultades legislativas.

La primera sesión no ordinaria se realizará hoy a las 2 de la tarde para evaluar cuatro materias: Penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; materia de micro y pequeñas empresas; materia laboral y promoción del empleo y materia de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

Mientras que el miércoles 30 a las 9:00 a.m. se evaluarán las materias de desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial; materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil, así como materia de vivienda y saneamiento.