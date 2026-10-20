Los habitantes de Lima Metropolitana y el Callao deberán afrontar varios días de temperaturas cálidas, incluso durante la noche.

El Senamhi reportó que Lima oeste alcanzó una mínima de 23 °C, mientras que La Molina registró 21,1 °C. La especialista Noelia Goicochea explicó que estos valores superan los niveles normales para la temporada.

El calor convivirá con condiciones variables en el cielo: se esperan mañanas cubiertas, niebla, neblina y lloviznas, aunque también podrían aparecer periodos de sol. Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos son los distritos donde se prevén mayores acumulaciones de lluvia.

A partir del 21 y hasta el 24 de octubre, la costa central, incluida Lima y Áncash, podría registrar vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno tendría mayor incidencia durante las tardes y noches, y podría favorecer la nubosidad y las lloviznas.

Ante el incremento del viento, el Senamhi pidió extremar precauciones por el posible desplazamiento de ramas y techos ligeros.