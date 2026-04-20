El último viernes, José María Balcázar, presidente de la República, anunció su decisión de suspender la firma del contrato para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, valorizado en aproximadamente 3 500 millones de dólares.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026

Rospigliosi advierte consecuencias por pausar compra de aviones F-16: “Puede desatar una crisis de gobierno”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “hecho muy grave” la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, el parlamentario alertó que este incumplimiento de un compromiso formal podría generar consecuencias graves para la nación y desatar una crisis de gobierno.

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.