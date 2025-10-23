Pese a la oposición de algunos integrantes de la Comisión de Energía del Congreso, el presidente de este grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos Por el Perú), convocó a una sesión extraordinaria que se realizará mañana en Arequipa para debatir el proyecto de ley que plantea ampliar el Registro de Formalización Minera (Reinfo) hasta junio de 2029.

El proyecto fue presentado por Guido Bellido (Podemos) y propone ampliar el Reinfo, que debe culminar este 31 de diciembre, según la ley.

Durante la sesión de la Comisión de Energía del martes, Patricia Juárez (FP) señaló que dicha iniciativa no puede debatirse porque no tiene dictamen. La vicepresidenta del grupo, Diana Gonzales (Avanza País), también la cuestionó. Por su parte, el premier Ernesto Álvarez afirmó que la ampliación sería un incentivo para los mineros informales.