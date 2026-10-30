Daniel Barragán, presidente de la Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado de la República, señaló que por tercera vez se convocó al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno para explicar los alcances de la Ley MAPE (Peuqeña Minería y Minería Artesanal) enviada a la Cámara de Diputados.

“Lo hemos citado en dos oportunidades al ministro, todavía no reacciona, estamos haciendo una tercera invitación al ministro para que nos diga y nos dé una exposición sobre la ley MAPE y también hablar sobre los temas del Reinfo, que son temas pendientes que en este momento son de importancia para la sociedad”, señaló el legislador en la ciudad de Arequipa, donde se realiza la sesión descentralizada de la comisión.

Al ser consultado sobre una posible ampliación Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Barragán señaló que eso está en evaluación del equipo técnico de la comisión.

“Nosotros creemos que la formalización es muy importante, pero también creemos que los que ya iniciaron el proceso de formalización lo continúen y no se paralicen. Para eso hay que hacer una evaluación de todas las fuerzas políticas, para llegar a un consenso de cuáles son las acciones que podemos tomar sobre el tema del Reinfo”, agregó.

Otro de los puntos que se abordará es la excesiva burocracia que enfrentan los mineros para su formalización. Según indicó el parlamentario, el proceso actual contempla cerca de 493 pasos, una cifra calificada como sumamente compleja que dificulta el avance efectivo de los emprendedores del sector.