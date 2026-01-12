Con el respaldo unánime de los seis congresistas presentes en una sesión extraordinaria, la Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes abrir una investigación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero.

La investigación se originó en una denuncia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que el 6 de enero de 2026 reportó una presunta agresión de la legisladora en una intervención de un vehículo con orden de captura por una deuda de tránsito.

Las imágenes difundidas muestran a la parlamentaria, con ropa roja y visiblemente exaltada, enfrentándose al personal del SAT, a quienes increpa, amenaza y llega a agredir, lo que motivó que el fiscalizador presente una denuncia ante la Policía Nacional.

A pesar de la existencia de registros audiovisuales, la congresista Kira Alcarraz no ha emitido disculpas públicas y mantiene que las acusaciones sobre su conducta durante el operativo son falsas.