En el marco del caso ‘Cortaúñas’, la Comisión de Ética del Congreso aprobó suspender por 120 días a la parlamentaria Lucinda Vásquez en el ejercicio de sus funciones. La medida incluye la suspensión de sus haberes, siempre que sea ratificada posteriormente por el Pleno.

Los integrantes de la Comisión de Ética aprobaron por mayoría la suspensión de Vásquez Vela en el marco del caso ‘Cortaúñas’, luego de la difusión de una fotografía en la que se observa a personal de su despacho realizando labores ajenas a las funciones parlamentarias.

El informe final de la comisión parlamentaria concluye que existió un “abuso de poder y vulneración de la dignidad laboral” al haberse utilizado a trabajadores del despacho para llevar a cabo actividades ajenas a sus funciones.

“En el desarrollo de la novena sesión ordinaria se procedió a la votación del informe final que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura”, indicó el presidente de la comisión, Elvis Vergara.

El 2 de diciembre de 2025, la Comisión de Ética no logró reunir los votos necesarios para aprobar el informe de investigación por la presunta contratación de familiares en el despacho de Lucinda Vásquez.

De ese modo, fue rechazado el informe final que planteaba sancionar a Vásquez. La votación registró cinco votos a favor, una abstención y ocho en contra, por lo que el caso fue archivado.

En la investigación se señalaba que la parlamentaria habría contratado a tres sobrinos en puestos de confianza, pese a que no cumplían con los requisitos profesionales exigidos para dichos cargos.