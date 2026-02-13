La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso dio luz verde para poner en debate un informe que propone el archivo del caso abierto contra la congresista Kira Alcarráz por la agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El incidente fue registrado en video y difundido por el programa periodístico Cuarto Poder.

Pese a la recomendación de archivo, el proceso no ha concluido. La parlamentaria deberá enfrentar una audiencia pública donde tendrá la oportunidad de presentar sus descargos antes de que los miembros de la comisión emitan su voto definitivo.

La congresista Kira Alcarraz no quiso ver el video de la intervención del SAT. Solo dijo que estaban "mintiendo".



Paralelamente, la misma Comisión de Ética aprobó por unanimidad (9 votos a favor) investigar de oficio a la legisladora por las amenazas que profirió contra una periodista en las puertas del Palacio Legislativo.

El documento fue respaldado por los parlamentarios: Elvis Vergara (Acción Popular), Pasión Dávila, Alfredo Pariona (Bancada Socialista), Auristela Obando, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger, Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso), Janet Rivas (Perú Libre) y Álex Paredes (Somos Perú). Mientras que Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Margot Palacios (no agrupados) evitaron responder durante la votación.

Aunque el informe recomienda cerrar el caso por agresión al fiscalizador del SAT, esta no constituye una decisión definitiva. El grupo de trabajo, presidido por el congresista Elvis Vergara, convocará a una audiencia pública como paso previo a la votación.

Durante esta diligencia, Kira Alcarráz podrá exponer su versión de los hechos y presentar pruebas para su defensa. Una vez realizada la audiencia, los integrantes de la Comisión de Ética votarán para determinar si aceptan la recomendación de archivo o continúan con la investigación.

En caso de que se establezca responsabilidad en cualquiera de los dos casos abiertos, la sanción podría alcanzar hasta 120 días de suspensión en sus funciones como congresista.

Además del proceso ético parlamentario, Kira Alcarráz enfrenta una investigación en la Fiscalía Suprema por el incidente de agresión al trabajador de la SAT. La confluencia de múltiples investigaciones—por agresión a funcionario municipal, amenazas a periodista y el proceso judicial—coloca a la congresista en una situación compleja que podría afectar su permanencia en el Parlamento de cara a las elecciones de abril de 2026.