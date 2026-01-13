La Comisión de Ética del Congreso aprobó archivar la reconsideración de la denuncia contra la parlamentaria Kira Alcarraz, acusada de agresión verbal a una periodista en octubre de 2025.

El incidente se produjo cuando una reportera le preguntó a Alcarraz por la contratación de la pareja de su hijo en el Congreso. La parlamentaria respondió con una frase que generó rechazo inmediato: “Si estuviera alterada ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, la cual fue considerada una amenaza directa contra la periodista.

El episodio provocó el rechazo de gremios de prensa y organizaciones de derechos humanos, que reclamaron sanciones al considerar el hecho un atentado contra la libertad de expresión.

Si bien en un inicio se presentó una denuncia ante la Comisión de Ética, el caso fue archivado. Luego se planteó una reconsideración para reabrirlo, pero esta también fue rechazada en la última sesión, con lo que quedó cerrada la vía para sancionar a Alcarraz por este hecho.

Comisión de Ética abrió investigación de oficio contra congresista Kira Alcarraz

Con el respaldo unánime de los seis congresistas presentes en una sesión extraordinaria, la Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes abrir una investigación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero.

La investigación se originó en una denuncia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que el 6 de enero de 2026 reportó una presunta agresión de la legisladora en una intervención de un vehículo con orden de captura por una deuda de tránsito.

Las imágenes difundidas muestran a la parlamentaria, con ropa roja y visiblemente exaltada, enfrentándose al personal del SAT, a quienes increpa, amenaza y llega a agredir, lo que motivó que el fiscalizador presente una denuncia ante la Policía Nacional.

A pesar de la existencia de registros audiovisuales, la congresista Kira Alcarraz no ha emitido disculpas públicas y mantiene que las acusaciones sobre su conducta durante el operativo son falsas.