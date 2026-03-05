La Comisión de Ética Parlamentaria avanza en las denuncias contra las legisladoras Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y Kira Alcarraz.

La primera fue denunciada por haber expuesto públicamente, mediante fotos en redes sociales, a menores de edad víctimas de abuso que fueron acogidas en su refugio La Casa del Padre, mientras que la segunda fue denunciada por agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima.

VOTOS

Antes de someter a votación si la denuncia de oficio contra Jáuregui avanzaba o no en la Comisión de Ética, la legisladora se presentó ante el grupo de trabajo para precisar que en la actualidad no dirige el albergue.

“Lo fundé hace años cuando no pensé entrar en política, se ha construido una narrativa falsa”, afirmó.

A pesar de su argumentación, no logró convencer a la mayoría de los presentes.

La denuncia de oficio se aprobó con cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Sin embargo, el caso quedó en suspensión porque a última hora ingresó un pedido de reconsideración.

Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, dijo que ya no forma parte del directorio de la casa refugio para víctimas de violación. Foto Congreso

EL SEGUNDO

Por otro lado, se dio cuenta del informe de calificación que recomendaba iniciar una investigación en Ética contra Alcarraz.

Cabe recordar la parlamentaria fue grabada mientras le propinaba golpes a un funcionario del SAT.

“¿Cuál abuso de poder? ¿Qué (...) estás hablando?”, se le escucha decir.

El informe recibió siete votos a favor, ninguno en contra y una abstención.