La Comisión de Ética del Congreso solicitó a la parlamentaria Milagros Jáuregui (Renovación Popular) presentar un informe detallado sobre hechos vinculados al albergue “La Casa del Padre”, tras la difusión de información en medios de comunicación.

El oficio de fecha 11 de febrero de 2026, suscrito por el presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, requiere precisiones sobre presuntas actuaciones relacionadas con dicho establecimiento.

El documento también pide esclarecer una supuesta exposición pública de menores, entre ellas niñas víctimas de violencia sexual que habrían sido acogidas en el albergue . La solicitud se enmarca en las funciones de control ético del Parlamento.

Por su parte, la legisladora Milagros Jáuregui negó haber expuesto a víctimas de abuso sexual y afirmó que las fotografías difundidas -en las que aparece junto a menores durante una actividad pública- no fueron publicadas oficialmente por la institución.

Sostuvo que las imágenes corresponden a una presentación de coro y atribuyó la controversia a una campaña de difamación. El caso quedó en evaluación a la espera del informe de la parlamentaria.