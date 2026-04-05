La Comisión de Ética Parlamentaria llevará a cabo este lunes la audiencia del Expediente 248-2025-2026/CEP-CR, en el marco de una denuncia de oficio iniciada contra la congresista Kira Alcarraz.

La sesión del grupo de trabajo está programada para las 4:00 p.m. en la Sala Martha Hildebrandt, situada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. Asimismo, será transmitida mediante la plataforma Microsoft Teams, según lo establecido en su agenda.

La audiencia se enmarca en la denuncia de oficio aprobada por la Comisión de Ética contra Alcarraz, vinculada a un presunto caso de agresión de la legisladora contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Cabe señalar que, en la sesión del lunes pasado, el grupo de trabajo llevó a cabo la audiencia de otro expediente en contra de la congresista no agrupada, esta vez por sus declaraciones dirigidas a una periodista del programa Contracorriente.