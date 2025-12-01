La Comisión de Ética del Congreso realizará este lunes 1 de diciembre una nueva votación sobre la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz (no agrupada), investigada por las amenazas verbales que emitió contra la periodista Marycielo del Castillo, del canal Willax.

El caso se reactivó tras el incidente ocurrido a inicios de octubre, cuando la parlamentaria respondió con expresiones agresivas ante preguntas vinculadas a presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho.

Las frases que motivaron la denuncia

Durante el intercambio con la reportera, Alcarraz lanzó advertencias que generaron amplio rechazo público. Entre ellas:

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared.”

“El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado.”

“Sigues viva porque no estoy alterada.”

La Comisión de Ética abrió una investigación de oficio al considerar que estas declaraciones podrían vulnerar principios de comportamiento parlamentario, respeto a la prensa y trato adecuado a terceros.

Qué evalúa la Comisión de Ética

En esta sesión, Ética votará si admite el informe que propone sanciones o si archiva el caso. La decisión dependerá de los descargos presentados por la legisladora y de la valoración del grupo de trabajo.

De aprobarse una sanción, el expediente deberá pasar al Pleno del Congreso, donde se definirá la medida final.