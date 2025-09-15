La Comisión de Fiscalización del Congreso informó que ha convocado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a una sesión extraordinaria con el fin de que brinden explicaciones sobre los audios en los que, presuntamente, se les escucha coordinando un favorecimiento indebido a un sentenciado.

Mediante sus redes sociales, el grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) informó que ambos integrantes del Gabinete han sido citados para el miércoles 17 de septiembre, con el fin de “explicar los audios difundidos que los vincularían con un presunto favorecimiento a integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’”.

“La ciudadanía exige respuestas claras y transparencia YA”, indica el comunicado.

Desde la Comisión de Fiscalización estamos citando a los ministros Juan José Santiváñez (MINJUS) y Eduardo Arana (PCM) a una Sesión Extraordinaria este 17 de setiembre.

Cabe señalar que, por estos mismos hechos, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) anunció que está promoviendo una moción de censura contra Arana “por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y la confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios difundidos [...] que habría participado en coordinaciones ilícitas con el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez para favorecer a un interno sentenciado por asociación ilícita para delinquir”.

“Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público que junto a Santivañez han buscando favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Instó a mis colegas respaldar esta moción”, señaló la legisladora en su cuenta de X.

Santivañez abogado de un delincuente condenado alias el "diablo", utilizó el Ministerio del Interior para generar redes de influencia, cambio de pabellón con Eduardo Arana (hoy @pcmperu ). Además celebra los cambios del delito de organización criminal para salvar a sus…

Revelan audio donde Santiváñez habría solicitado intervención de Eduardo Arana a favor de su patrocinado Miguel Salirrosas

Este último domingo 14 de setiembre, se reveló un audio que comprometería al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien habría pedido la intervención del entonces titular de Justicia, Eduardo Arana —actual presidente del Consejo de Ministros— a favor de su patrocinado Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, acusado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Pulpos’ en Trujillo.

Dicha conversación difundida por Panorama, registrada en septiembre de 2024 desde el despacho de Santiváñez mientras aún era ministro del Interior y muestra cómo este le pidió a Arana atender “rápidamente” el caso de Miguel Marcelo Salirrosas.

En el audio difundido, Santiváñez habría solicitado al entonces ministro de Justicia el traslado de Miguel Salirrosas a un pabellón con mejores condiciones en el penal El Milagro de Trujillo, lo que podría constituir un presunto caso de tráfico de influencias.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Juan José...

Voz atribuida a Juan José Santiváñez: Hermano, oye escúchame, nomás escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo. Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Ya. Lo veo ahorita. Lo veo ahorita.

Voz atribuida a Juan José Santiváñez: Por favor, te mando su nombre completo.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Ya, listo. Listo.

De acuerdo con el dominical, Santiváñez habría activado el altavoz para que su entorno escuchara cómo gestionaba la solicitud.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia aún no se han pronunciado oficialmente respecto a la difusión de este audio, que se suma a denuncias anteriores sobre la intervención de Juan José Santiváñez ante Eduardo Arana para gestionar el traslado penitenciario de Miguel Marcelo Salirrosas.