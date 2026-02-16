La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República del Perú aprobó citar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, para que informe sobre la situación del Centro de Acogida Residencial ‘La Casa del Padre’, fundado por la parlamentaria Milagros Jáuregui, integrante de Renovación Popular.

La invitación fue aprobada con nueve votos a favor y uno en contra, por lo que la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú deberá dar cuenta de las medidas adoptadas por su sector tras conocerse el caso vinculado a la parlamentaria y actual candidata al Senado, Milagros Jáuregui.

Cabe señalar que el Ministerio Público del Perú, a través de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, abrió una investigación preliminar contra esta casa hogar por la presunta vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ello ocurrió luego de que se conociera que adolescentes víctimas de abuso sexual, junto a sus bebés, participaron en una actividad pública en la que estuvo presente Milagros Jáuregui. Las imágenes del evento fueron difundidas a través de las redes sociales de la legisladora.

La ministra Sandra Gutiérrez tendrá que responder cinco aspectos vinculados al citado centro de acogida. Primero, deberá precisar “la situación actual de la acreditación” del CAR y si este cumplía con las condiciones exigidas por la normativa del sector para su funcionamiento.

Asimismo, deberá informar si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú “trasladó niñas y adolescentes” a dicho centro y bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) dispuso la derivación de al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos en los últimos años. Del mismo modo, tendrá que “detallar si se destinaron recursos económicos y bajo qué políticas”.

También, tendrá que pronunciarse sobre el inicio de procedimientos de variación de las medidas de protección y cerca de las supervisiones efectuadas, precisando el tipo de observaciones que se registraron.

Posteriormente, la ministra deberá informar “sobre las acciones implementadas, luego de conocidos los hechos propalados por los medios de prensa, quienes dan cuenta de la difusión de imágenes de menores, por parte de la congresista Milagros Jáuregui De Aguayo en desmedro del interés superior del niño”.

Cabe señalar que, a raíz de este caso, la Comisión de Ética investigará a la congresista Milagros Jáuregui por la exposición pública de menores de edad víctimas de abuso sexual y residentes del albergue que fundó hace más de una década.