Para el miércoles 11 de febrero, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República convocó a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong a fin de que respondan por las reuniones que mantuvieron con el presidente José Jerí entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Mediante dos cartas suscritas por el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, se convocó a los empresarios chinos para que precisen desde cuándo y en qué circunstancias conocen al mandatario, además de detallar su papel en la promoción de inversiones o concesiones vinculadas al Estado peruano.

Asimismo, tendrán que responder si los encuentros se coordinaron por vías oficiales o mediante invitación directa —de acuerdo con los registros de Palacio de Gobierno, se registraron como reuniones de trabajo—, así como detallar los asuntos tratados, el sector involucrado y las autoridades que los atendieron.

También deberán responder si el presidente José Jerí mostró algún interés específico en los sectores donde operan empresarialmente y si, tras los encuentros, se redactaron documentos que formalicen compromisos, entre otros puntos.