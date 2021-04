La Comisión de Fiscalización y Contraloría eligió este miércoles al congresista Héctor Maquera (Unión por el Perú) como el nuevo presidente de este grupo de trabajo, en reemplazo de Edgar Alarcón.

La propuesta fue del congresista Posemoscrowte Chagua, de la misma bancada, y logró 10 votos a favor y cinco en contra.

“Asumo con gran responsabilidad la presidencia y espero contar con su apoyo incondicional. Tenemos un reto ante la Nación de luchar contra los actos de corrupción que se han dado en todo el país y creo que el caso Swing es un caso emblemático, de mucho esfuerzo y sacrificio de todos los parlamentarios que hemos participado desde inicios de esta gestión parlamentaria y considero que aún los que votaron en contra de Héctor Maquera tengan la plena seguridad que vamos a representar y vamos a dejar en alto la función de fiscalización”, señaló Maquera en sus palabras introductorias.

Asimismo, se solidarizó con los afectados por el coronavirus (COVID-19) e hizo público que se contagió del virus.

“Me solidarizo con todos aquellos que están saliendo de este problema de salud al verse contagiados de COVID-19 porque quien habla ha estado postrado y recuperándose durante casi mes y medio. Lo he sufrido en carne propia lo que es tener el virus adentro, he estado con un pie adentro y un pie afuera, no lo he hecho público, pero he tenido que vivir en carne propia lo que miles de peruano están viviendo”, anunció.

Esta fue la cuarta sesión convocada para designar a quien reemplazará a Alarcón en el cargo. Las sesiones previas no alcanzaron el quórum correspondiente.

Durante el desarrollo, el congresista Alarcón se presentó en la plataforma virtual y cuestionó que se busque reemplazarlo en el cargo si no había renunciado a este grupo ni había dejado de ser miembro.

“Yo, Edgar Alarcón, en ningún momento he dejado de ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización, menos aún, de ser el presidente, en razón de que no he renunciado, tampoco he sido censurado por el colegiado que me eligió como presidente”, aseveró.

Ante los cuestionamientos presentados por Alarcón sobre la designación de un sucesor, el congresista Carlos Almerí (Podemos Perú) planteó solicitar una opinión consultiva a la Comisión de Constitución. Posteriormente, retiró su pedido; sin embargo, este fue replanteado por Edgar Alarcón.

Tras ser sometido al voto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría rechazó con siete posiciones en contra, pedir una opinión consultiva sobre la elección de un nuevo presidente de este grupo de trabajo.

