La Comisión Permanente del Congreso iniciará este jueves 9 de julio una nueva etapa de trabajo con la realización de su primera sesión, programada para las 9:00 de la mañana. Este órgano asumió las funciones legislativas luego de concluir la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026 y continuará ejerciéndolas hasta el 15 de julio.

El funcionamiento de la Comisión Permanente durante este periodo fue establecido mediante la Resolución Legislativa del Congreso N.° 011-2025-2026-CR. En ese plazo, el grupo parlamentario podrá continuar con el trámite de determinadas iniciativas mientras el Pleno no se encuentra en funciones.

Los integrantes de la #ComisiónPermanente se reunirán en sesión el jueves 9 de julio, desde las 9:00 a. m., para abordar la agenda prevista en cumplimiento de sus funciones parlamentarias. pic.twitter.com/6a2yCbECI7 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 7, 2026

¿Qué facultades tendrá?

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente es presidida por el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi. Además, está integrada por no menos de 20 parlamentarios elegidos por el Pleno, respetando la representación proporcional de las bancadas.

Entre las materias que podrá analizar figuran los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa incluidos en el Orden del Día y en la agenda del Pleno. También podrá debatir las iniciativas incorporadas por la Junta de Portavoces y las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, conforme al artículo 105 de la Constitución.

La Constitución también establece límites para las atribuciones de este órgano durante el receso legislativo. Por ello, la Comisión Permanente no puede aprobar reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas ni la Ley de Presupuesto.

¿Quiénes integran la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria?

Tras la publicación de los resultados oficiales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente Miguel Torres Morales Fuerza Popular Vicepresidenta Cecilia Chacón de Vettori Fuerza Popular Primer secretario Fernando Rospigliosi Capurro Fuerza Popular Segundo secretario Luis Quispe Candia Partido del Buen Gobierno Tercer secretario Alejandro Muñante Barrios Renovación Popular Cuarta secretaria Romina Uribe Sáenz Partido del Buen Gobierno

Como parte del cronograma para el inicio del Congreso bicameral, la elección de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados se realizará el 26 y 27 de julio. Ambas instancias asumirán oficialmente sus funciones el 28 de julio.