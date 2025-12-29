La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este lunes 29 de diciembre desde las 9:00 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo, en una sesión que incluirá el análisis de una denuncia constitucional y varios dictámenes considerados de interés nacional.

La convocatoria fue realizada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y está dirigida a los integrantes de este grupo de trabajo, que mantiene funciones durante el receso parlamentario.

Agenda a debatir

El primer punto del orden del día será la evaluación del informe final de la Denuncia Constitucional 114 (antes 467), presentada contra la excongresista Mirtha Vásquez, en su condición de presidenta interina del Congreso.

La acusación plantea una presunta infracción a la Constitución y la posible comisión del delito de negociación incompatible, por lo que el informe deberá ser debatido y votado por la Comisión Permanente.

Además del caso Vásquez, la sesión incluirá el análisis de proyectos provenientes de diferentes comisiones ordinarias, entre ellas Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Trabajo, Descentralización y Pueblos Andinos.

Estos dictámenes abordan temas de alcance nacional y forman parte de los pendientes legislativos que continúan tramitándose durante el periodo de Comisión Permanente.

Dentro de la agenda también figura la segunda votación de iniciativas relacionadas con el sistema tributario y el transporte público.

Entre ellas se encuentra el Proyecto de Ley 13592, que propone cambios en la Ley del Impuesto a la Renta, así como el Proyecto de Ley 13593, que busca modificar el IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo para extender la vigencia de sus apéndices.

También será revisado el Proyecto de Ley 13590, que plantea prolongar la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, orientado al fortalecimiento de la seguridad vial en el transporte terrestre.

Otro de los temas programados es el Proyecto de Ley 961/2021-CR, que propone ajustes en la Ley de Tributación Municipal y en la Ley General de la Persona con Discapacidad.

La iniciativa plantea permitir una deducción en la base imponible del impuesto predial a favor de personas con discapacidad severa.

Finalmente, la Comisión Permanente debatirá un dictamen basado en los proyectos de ley 5514/2022-CR y 5620/2022-CR, que propone modificar la Ley 30607, norma que regula el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito.

La propuesta busca introducir nuevas reglas sobre el cargo de director dentro de estas entidades financieras.