La Comisión Permanente (CP) del Congreso proseguirá hoy el debate para definir los plazos con respecto a la denuncia constitucional de la bancada de Renovación Popular (RP) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La denuncia fue interpuesta el 10 de marzo de 2025. En ella, los legisladores de RP imputan a Espinoza un presunto intercambio de favores con el fiscal supremo Pablo Sánchez, a quien le habría ofrecido archivar una denuncia a cambio de su voto y ser elegida titular del Ministerio Público.

La CP también dedicará su atención a otras cuatro denuncias, entre ellas, las de la Fiscalía de la Nación contra Martín Vizcarra y el expremier Alberto Otárola. Todas ellas pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constlitucionales del Congreso.