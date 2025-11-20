La Comisión Permanente analizará hoy, desde las 9:00 a.m., el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, que plantean acusar al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta por su presunta participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El documento también plantea que se les imponga la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años.

Sin embargo, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el caso de Castillo no se podrá evaluar porque no ha sido posible que este acredite un abogado. Por ello, lo del expresidente quedará pendiente para una próxima sesión. A los tres exfuncionarios públicos se les acusa de infringir diversos artículos de la Constitución.