Tras confirmarse en segunda instancia su sentencia condenatoria de seis años, el Concejo Municipal del distrito de Comas aprobó la suspensión del alcalde Ulises Beltrán Villegas Rojas, quien fue hallado culpable por el Poder Judicial del delito de colusión agravada.

El municipio emitió un documento que oficializa la inhabilitación de Villegas Rojas, actualmente prófugo de la justicia, en cumplimiento del artículo 25°, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972), el cual dispone la suspensión automática de autoridades municipales cuando cuentan con sentencias judiciales en segunda instancia.

Según el primer artículo, se aprueba la suspensión mientras se cumple la sentencia judicial en su contra. Por su parte, el artículo 2 establece que la Oficina de Tecnología será responsable de publicar el acuerdo en la página web oficial de la Municipalidad Distrital de Comas.

El documento está firmado por la teniente alcaldesa Carmen Mónica Acuña Jara, quien asumirá la alcaldía durante el resto del periodo actual. Además, puso su rúbrica el gerente municipal Guillermo Napoleón Huerta Zabal, formalizando la destitución de Ulises Villegas de su cargo.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la sentencia de seis años contra Ulises Villegas, así como contra otros implicados. Fue hallado culpable de colusión agravada mientras ocupaba cargos públicos, y se ha solicitado su localización inmediata para que cumpla la condena.