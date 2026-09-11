La ministra de la Mujer, María Seminario, sostuvo que el Gobierno Regional de Amazonas tiene la principal responsabilidad frente a las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis en Condorcanqui. Según explicó, varios casos están relacionados con agresiones contra alumnas en residencias estudiantiles vinculadas a las UGEL.

Durante una entrevista en RPP, la funcionaria señaló que su sector ya brinda atención a las víctimas mediante servicios especializados y cuestionó la respuesta de las autoridades regionales. Sus declaraciones se dieron tras la llegada a la provincia de una misión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA, que evalúa la respuesta del Estado.

Cuestionamientos al GORE Amazonas

Seminario afirmó que las denuncias se arrastran desde hace varios años y que las residencias estudiantiles involucradas están bajo el ámbito de las UGEL, que dependen del Gobierno Regional de Amazonas. Por ello, consideró que corresponde a dicha administración asumir una parte central de la respuesta.

“Este no es un problema ni de la administración de Justicia ni de la Policía ni del Ejecutivo, aquí el gran ausente -que ya lo he manifestado en la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados- es el Gobierno Regional de Amazonas, es el gran ausente; porque si ustedes recuerdan la gran denuncia se ocasiona por un tema de agresión hacia las alumnas en las residencias estudiantiles por profesores que responden a las UGEL del Gobierno Regional de Amazonas”, aseveró.

La ministra insistió en que la gestión regional debe responder por los hechos denunciados y señaló que existen otros problemas en los que también observa ausencia de los gobiernos regionales. Entre ellos mencionó asuntos relacionados con infraestructura y fenómenos naturales.

“La primera responsabilidad, y no hemos tenido respuesta de eso, es del Gobierno Regional de Amazonas, y en muchos casos, en otros temas, en temas de infraestructura, en temas de fenómeno del Niño, creo que hay una ausencia de los gobiernos regionales. Ese es otro tema que se abordará en otro momento”, remarcó.

¿Qué medidas adoptará el Gobierno?

El MIMP informó que cuenta con dos servicios de atención rural y un Centro de Emergencia Mujer para atender los casos registrados en la zona. Estos servicios forman parte de las acciones adoptadas por el sector frente a las denuncias.

“Es un problema que, como ustedes mismos saben, conocen y han denunciado se arrastra de mucho tiempo. El Ministerio de la Mujer ha tomado acciones técnicas. Tenemos dos ‘atención rural’ y tenemos un Centro de Emergencia Mujer, cada uno en una de las provincias de uno de los distritos de la provincia de Condorcanqui”, indicó.

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel se reunirá el lunes 14 de septiembre para evaluar protocolos de atención conjunta y una estrategia que permita acelerar los procesos de justicia. Seminario señaló que participarán los ministerios que asumieron funciones el 28 de julio y que están a la espera de la confirmación del Poder Judicial.

“Lo que nosotros queremos es el día lunes presentar las propuestas del sector para que haya un análisis técnico inmediato y se puedan aprobar”, acotó.