La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) solicitó ayer al Gobierno que observe las normas que perjudican la caja fiscal.

El pedido se realizó durante una reunión del Consejo Directivo de la entidad y representantes de la gestión del presidente José Balcázar.

La cita

La sesión tuvo la participación del presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, y los representantes de 21 gremios empresariales asociados a la institución.

Por el Ejecutivo estuvieron el premier Luis Arroyo y los ministros de Defensa, del Interior y la Producción, Carlos Díaz, José Zapata y César Quispe, respectivamente.

Los empresarios cuestionaron el dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras, aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, al considerar que propicia la minería ilegal.

La iniciativa reduce de 30 a 15 años el plazo de caducidad por falta de producción. Sin embargo, los gremios alertaron que es un periodo insuficiente para cumplir con los requisitos y estudios necesarios para extraer el mineral.

También se pidió la observación de los proyectos de ley que afectan la caja fiscal.

Al respecto, el presidente de la Confiep pidió que no se arriesgue “uno de los principales soportes de la estabilidad económica y de la confianza para la inversión privada”.

Finalmente, “la Confiep reafirmó su disposición a contribuir a la construcción de consensos que ayuden a fortalecer la institucionalidad, la seguridad y el crecimiento económico del país”.