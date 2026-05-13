La congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, se pronunció respecto a la investigación que alcanza a su colega Francis Paredes por presuntos vínculos con una organización criminal en Ucayali.

En diálogo con la prensa, Orué señaló que, hasta el momento, no ha sostenido conversaciones con Paredes ni ha recibido algún descargo formal de la congresista ante el partido.

“No, todavía no hemos conversado”, afirmó.

Asimismo, consideró que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones “con transparencia” y que todos los implicados deben someterse a las diligencias fiscales.

“Es importante que los entes competentes hagan su trabajo de investigar con transparencia y que se sometan a todo tipo de investigación, como creo algunos congresistas lo hemos hecho”, expresó.

Consultada sobre una posible separación de Francis Paredes de Podemos Perú, Ariana Orué indicó que dicha decisión estará sujeta a la evaluación interna de la bancada y al avance de la investigación.

“Eso ya va a depender de la decisión del presidente de bancada de determinar si hay algo negativo. Todavía eso está en investigación”, enfatizó.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.