Diana González Delgado, legisladora por Arequipa y de la bancada Avanza País, de 33 años, ejerció de manera destacada la vicepresidencia de la estratégica comisión de Energía y Minas del Congreso. Su activa participación equilibró los desatinos de la mesa presidida por Paul Gutiérrez, un adepto de la minería ilegal. Gonzales Delgado comparte aquí sus puntos de vista y anuncia a Correo que ha decidido presentarse a la presidencia del referido grupo de trabajo.

El viernes, los dirigentes de la minería informal abandonaron la Mesa Técnica alegando que el Ejecutivo no acoge sus demandas, ¿cuál es su lectura?

Lamento esta actitud poco democrática de estos señores porque estamos en una mesa donde todos tienen derecho al uso de la palabra. Creo que podemos mejorar esas actitudes de ’yo hablo, exijo y si no me dan lo que quiero, me retiro’, sin esperar siquiera la réplica de la otra parte, es decir, del Ejecutivo.

¿Cómo describe la conducta de los dirigentes de Confemin y Fenamarpe en la mesa?

En verdad, los líderes de ambos gremios han intentado condicionar la mesa exigiendo la modificación o derogatoria de los decretos supremos emitidos por el Ejecutivo. A mí me sorprendió, favorablemente, que el Ejecutivo haya sostenido una posición firme respecto a la no negociación de ningún condicionamiento. Tanto así que los señores dirigentes tuvieron que retroceder, diciendo que no era un condicionamiento sino un pedido de aclaración.

¿La información que dan a sus bases, en sus declaraciones de prensa, son verídicos?

Los señores salen a la prensa para dar mensajes completamente distintos a lo que realmente viene sucediendo en la Mesa. Entiendo yo porque tienen que mostrar algún “trofeo” a sus bases. Pero ojalá siempre sean mensajes que lleven la verdad.

¿El tema más conflictivo ahora sería los trámites y plazos para el uso de explosivos y el consiguiente trámite ante la Sucamec?

Al principio, consideraba que el principal objetivo en estas reuniones era lograr una especie de acuerdo de la gran minería y los mineros artesanales para lograr el contrato de concesión y trabajar juntos. Pero no. Resulta que desde la segunda reunión, los dirigentes expresaron una inusitada preocupación por el tema de explosivos. A mi juicio, esto ratifica que a ellos solo les interesa el Reinfo como amparo legal. Y digo esto porque, en realidad, ellos están más preocupados por las interdicciones que se realizan a la minería ilegal. Tanto es así que pidieron que se paralicen las interdicciones y que la Defensoría participe como veedora de estas operaciones.

Según los informales, el plazo para tramitar el permiso de la Sucamec, para el uso de explosivos vence el 17 de agosto, y es muy corto, ¿es correcto?

La verdad, el jefe del Gabinete fue muy claro al explicar que el DS 009 especifica que primero se tiene que realizar la transferencia del acervo documentario de los gobiernos regionales al Minem. Una vez hecha esta transferencia, recién se empezarán a contar los 90 días.

¿Por qué les preocupa el DS 009?

Se les ha explicado de mil formas pero los señores dirigentes dicen que necesitan un nuevo decreto supremo que derogue o modifique el 009. Creo yo que consideran eso como un trofeo político de cara a sus bases.

¿La minería artesanal y la gran minería pueden trabajar juntos?

Hay la disponibilidad de la gran minería de construir minería juntos en el país, la grande y la pequeña, y de llegar a buen término para lograr estos contratos de concesión. En la mesa están los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (...). Considero que se puede avanzar en el desarrollo de una sola minería, como lo ha señalado el primer ministro.

¿Ha considerado la posibilidad de presidir la Comisión de Energía y Minas?

El día lunes tenemos una reunión de bancada. He manifestado mi deseo de candidatear a la presidencia de la comisión en este último periodo anual. Estas son decisiones de la bancada. En la bancada hemos tenido siempre la Comisión de Defensa y alternado con Descentralización y Vivienda. Vamos a tomar una decisión el lunes.