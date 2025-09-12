En menos de 24 horas, el congresista arequipeño Edwin Martínez Talavera se convirtió en foco de los cuestionamientos, tras conocerse su expulsión del partido Acción Popular, además de protagonizar un incidente en la última sesión del Congreso de la República.

EXPULSIÓN

Sobre su expulsión, el congresista señaló que hace 3 meses el secretario general de disciplina de Acción Popular inició el proceso de expulsión por tomar una posición contraria a la organización política durante la votación de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, donde el parlamentario votó a favor.

“El Tribunal de Disciplina me llamó para hacer mis descargos. El día de ayer (jueves) me notificaron que por unanimidad deciden expulsarme del partido. Tras eso yo tengo opción de apelar donde lo elevarán a la Segunda Sala y si la Segunda Sala decide expulsarme ya definitivamente estoy fuera de Acción Popular”, manifestó a Diario Correo.

INSULTOS EN REDES SOCIALES

Respecto a un perfil de Facebook con su nombre, el parlamentario indicó que él no maneja las cuentas de sus redes sociales, pero sí está al tanto de las respuestas que se hacen, las cuales cuentan con su autorización.

“Yo no manejo las cuentas porque no tengo tiempo a veces para manejarlas, pero yo sí autorizó que respondan. Nadie puede insultarte, si criticarte, pero sin insultos”, señaló a este medio.

Captura de pantalla del perfil de Facebook del parlamentario Edwin Martínez.

Al ser consultado sobre una mayor crítica a raíz de ese tipo de comentarios, Martínez indicó ser “un ciudadano común y corriente” y que su labor parlamentaria la hace en el Congreso.