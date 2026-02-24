El parlamentario Edwin Martínez solicitó al presidente José María Balcázar, a través de un oficio, la declaratoria de estado de emergencia en Arequipa ante las inundaciones y huaicos registrados desde el 19 de febrero de 2026, señalando la magnitud de la crisis que atraviesa la región.

El oficio también señala que la emergencia se agravó tras el siniestro de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, ocurrido el 23 de febrero en las inmediaciones de Chala Viejo, provincia de Caravelí, donde murieron 15 personas —entre ellas siete menores de edad— mientras realizaban labores de apoyo humanitario en Arequipa.

Congresista Edwin Martínez envió un oficio al presidente José María Balcázar para que declare el estado de emergencia por desastre en la región Arequipa



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/nl7cxKMXx3 — Canal N (@canalN_) February 23, 2026

El documento indica que, desde el 19 de febrero, intensas lluvias, desbordes de torrenteras y la activación de quebradas han afectado a diversos distritos de Arequipa, situación que habría superado la capacidad de respuesta de las autoridades regionales.

Se precisa que, a pesar de contar con una declaratoria previa por “peligro inminente”, la emergencia pasó a considerarse un desastre de Nivel 4, motivo por el cual se solicitó la emisión de un nuevo decreto supremo.