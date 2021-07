El congresista electo por Perú Libre y representante del Cusco, Guido Bellido, señaló que, en caso el candidato presidencial Pedro Castillo asuma como jefe de Estado, este deberá cumplir con todos los compromisos que ha tenido, entre ellos, la posibilidad de indultar a Antauro Humala.

“Pedro Castillo debería evaluar dar un indulto a Antauro Humala, porque eso ha sido un compromiso de la campaña presidencial. Sin embargo, esa posibilidad (indulto) debe darse dentro del marco normativo y jurídico de nuestro país”, señaló en diálogo con Correo.

Asimismo, Bellido sostuvo que “objetivamente hay un exceso de carcelería en contra de Antauro”, el cual tendrá que ser evaluado y que Perú Libre siempre “vela por la libertad de las personas”.

Respecto al audio difundido por este medio, en la que Antauro asegura que el gobierno de Castillo “no va a aguantar mucho, va a ser un gobierno débil”, Guido Bellido dijo que su líder cumplirá sus cinco años de gobierno de ser electo.

“El ordenamiento jurídico dice que debe cumplir sus 5 años y así será. Lamento, que una persona que no está estable emocionalmente haya señalado eso. Me parece que Antauro no está bien informado”, dijo.

Luego, el izquierdista dijo que a su partido si le importa que el país tenga estabilidad económica, se reactive el turismo y que las exportaciones e importaciones continúen.

VIDEO RECOMENDADO